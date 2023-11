Fi: Ronzulli, ‘favorire investimenti aziende al Sud, no assistenzialismo della sinistra’

MeteoWeb

Taormina, 18 nov. (Adnkronos) – ?Dobbiamo favorire gli investimenti nelle aziende al Sud, tagliando le tasse. Questo sì che è un ottimo uso degli aiuti di Stato. Naturalmente deve valere per più anni, non a scadenza, come ha fatto la sinistra. Dobbiamo dimostrare che al Sud c?è un?alternativa all?assistenzialismo e al reddito di cittadinanza. E dobbiamo utilizzare il Pnrr per gli investimenti e per realizzare infrastrutture?. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo ad ?Etna23?.