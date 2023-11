Firenze: Fossi, ‘lavoriamo a coalizione ampia, Pd ha forza per candidatura di alto profilo’

MeteoWeb

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Ha ragione Montanari quando dice che sul Pd e sulle forze progressiste c?è la responsabilità grande di costruire una coalizione per Firenze attorno a un?idea di società, di città e di sviluppo”. Così Emiliano Fossi, segretario regionale Pd Toscana.

“È la sfida che abbiamo davanti perché si chiude una stagione e dovremo aprirne una nuova in cui rilanciare la nostra azione di governo con nuove priorità a fronte di una città che è cambiata in questi anni”.

“Ecco perché stiamo lavorando in primis sul programma e sulla coalizione che vogliamo sia ampia e vincente, capace di rappresentare un argine e un?alternativa solida alla destra. Il nome arriverà dopo questo sforzo. Il Pd in città ha l?ambizione e la forza per mettere a disposizione della coalizione candidature a sindaco di alto profilo e competenza, ma ha anche la volontà di aprirsi al coinvolgimento delle personalità migliori che la nostra città può offrire per costruire insieme una proposta politica con-vincente”.