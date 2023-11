Fisco: Boccia (Pd), ‘Salvini ministro dei condoni’

MeteoWeb

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Siamo a Pavlov, al riflesso condizionato: l?unica cosa a cui Salvini pensa sono i condoni, di qualsiasi natura essi siano. Oggi in Calabria, terra purtroppo martoriata da tanti abusi, il ministro delle infrastrutture non pensa alla viabilità, ai porti o alle ferrovie ma a fare cassa strizzando l?occhio agli evasori proponendo nuovi condoni e concordati”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“In nome del buonsenso, dove buonsenso vuol dire solo fregare i cittadini onesti e rispettosi delle leggi. Invece di preoccuparsi di aiutare imprese e famiglie delle regioni alluvionate con le necessarie risorse Salvini continua ad incitare a fare abusi e a martoriare territori già segnati da quelli edilizi. ?Condoni per tutti?, questo è l?unico piano casa che Salvini conosce?.