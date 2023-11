MeteoWeb

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Anm sfacciata e con la memoria corta: da ?Salvini ha ragione ma va attaccato? del suo ex presidente Palamara al giudice ultrà Apostolico in piazza contro il governo, le azioni contro il centrodestra sono numerose e allarmanti. Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia ormai si comporta come se fosse il Landini in toga?. Così il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa.