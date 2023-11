Governo: Renzi, ‘Meloni arriva al 2027, è talmente stabile che sembra immobile’

MeteoWeb

Roma, 27 nov (Adnkronos) – “Il governo Meloni è molto stabile, arriverà al 2027. Magari la Meloni il governo lo cambia. Ma ha un problema, è talmente stabile che sembra immobile. Mi dite una riforma che ha fatto? Non la vedo”. Lo ha detto Matteo Renzi a Italia direzione Nord.

“Non vedo rischi per la navigazione dall’opposizione e non so se la Schlein è la migliore alleata possibile della Meloni. Secondo me la Meloni ha nel suo cuore amore sconfinato per Enrico Letta, ciò che ha fatto per lei è straordinario”, ha aggiunto il leader di Iv.