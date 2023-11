Infortuni: operaio investito da muletto nel bresciano, è grave**

MeteoWeb

Milano, 8 nov.(Adnkronos) – Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un muletto in un impianto di recupero rifiuti nel Comune di Muscoline, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.45 di oggi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu 118 con un elisoccorso, un’automedica e due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e al personale dell’Ats competente per gli infortuni sul lavoro.

L’uomo ha riportato un trauma da schiacciamento ad una gamba. Dopo essere stato soccorso è stato trasferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Il conducente del muletto, un ragazzo di 24 anni, non ha riportato traumi, ma è stato comunque trasferito in codice verde all’ospedale Gavardo.