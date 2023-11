Italia-Corea del Sud: Mattarella alla Joint Security Area, ?evitare sempre nuove violenze?**

MeteoWeb

Seul, 08 nov. – (Adnkronos) – ?Qui si comprende come una guerra che non si è mai conclusa con il conseguimento della pace comporta il rischio costante di nuove violenze e quanto qui viene fatto ha il respiro della storia, particolarmente importante per evitare esplosioni di violenza ulteriore?. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della visita a Seul alla Joint Security Area.