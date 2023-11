Italia-Usa: amb. Markell, ‘vostra forza lavoro eccellente, perciò investiamo da voi’

MeteoWeb

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Questa conferenza riflette l’importanza delle biotecnologie, non solo per Italia e Usa, ma per tutto il mondo. Le soluzioni alle sfide che abbiamo di fronte non possono venire da un solo Paese”. Lo ha detto l?Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Jack Markell, intervenendo alla Farnesina all?evento ‘Italia-Stati Uniti: la Cooperazione Internazionale sulle Biotecnologie Emergenti e le Scienze della Vita’, sottolineando che “l’Italia è importante per gli investitori americani, con la sua forza lavoro e il suo saper fare. Il valore della forza lavoro italiana è eccellente, anche per questo investiamo in Italia”.

“Bisogna usare bene le biotecnologie – ha spiegato l’ambasciatore – perché c’è la possibilità che vengano usate per scopi nefasti, come biologie, ingegnerie ed editing genetici, per la creazione di bio-armi. Importante è l’accesso alle tecnologie dei Paesi in via di sviluppo e l’Italia è coinvolta nella accesso dell’Africa. Le biotecnologie sono importanti per la medicina, per aver posto fine alla pandemia con la produzione di vaccini in tempi iper rapidi, e anche nell’agricoltura: grazie alle biotecnologie vengono ridotti i fitofarmaci e i pesticidi”.

“Italia, Usa e altri Paesi che condividono il valore della democrazia – ha concluso Markell – cercano di massimizzare i benefici e minimizzare i rischi, lavoriamo insieme per portare avanti questa idea. Gli istituti di ricerca devono collaborare. C’è accordo sulla ricerca e le scienze e ci concentriamo per ridurre i rischi sulla sicurezza. C’è infatti un rischio geopolitico e dobbiamo fare sì che le biotecnologie non cadano nelle mani sbagliate”.