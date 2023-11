La Perla: interpellanza Pd su crisi, De Maria ‘istituzioni unite per marchio fondamentale’

MeteoWeb

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Oggi ho illustrato alla Camera l’interpellanza urgente, a mia prima firma, sulla crisi de La Perla. L’inaffidabilità della proprietà appare sempre più evidente, anche a fronte della avvenuta liquidazione in Gran Bretagna della società madre, La Perla Management Limited, di cui abbiamo avuto notizia ieri e che risale allo scorso 3 novembre”. Così Andrea De Maria, deputato Pd.

“Come già al tavolo di crisi di lunedì registro una forte sintonia fra le istituzioni (Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Governo) in una iniziativa volta a garantire insieme ai posti di lavoro la permanenza in Italia di un presidio produttivo di grande valore e di un marchio fondamentale per il Made in Italy. Confermo la mia solidarietà ai lavoratori e ringrazio loro e le organizzazioni sindacali per la mobilitazione che stanno mettendo in campo, con grande impegno e senso di responsabilità. Continuiamo a lavorare insieme uniti, fra i diversi livelli istituzionali e fra tutte le forze politiche. Una unità fondamentale per rendere efficace la nostra azione”.