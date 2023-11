Lombardia: Caruso, ‘Casa Macchi Morazzone entra in circuito musei riconosciuti da Regione’

MeteoWeb

Milano, 22 nov.(Adnkronos) – “Casa Macchi quest’anno entra a far parte del circuito dei musei riconosciuti da Regione Lombardia”. Lo ha annunciato l’assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso, visitando oggi la dimora ottocentesca situata nel borgo di Morazzone, in provincia di Varese.

“Come Regione – ha sottolineato Caruso – abbiamo contribuito a rilanciare l’edificio mettendo in campo, tramite un Accordo di Programma sottoscritto insieme a Comune di Morazzone e Fai, 2 milioni di euro per interventi di restauro finalizzati a consentirne la fruizione al pubblico”. In occasione dell’evento ‘RiconosciLo!’, che si svolgerà il 27 novembre a Palazzo Lombardia, la Regione consegnerà a Casa Macchi una targa speciale che certificherà il suo ingresso tra i musei riconosciuti. Nel circuito attualmente sono inseriti 198 musei, di cui 22 si trovano a Varese e in provincia.

“Sarà nostra premura – ha concluso l’assessore – valorizzare sempre più Casa Macchi, un luogo ricco di storia e cultura. Lavoreremo per portare avanti progetti mirati di promozione”. L’edificio nel 2015 è stato lasciato in eredità al Fai da Maria Luisa Macchi.