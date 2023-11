Lombardia: commissione consiliare visita centrale Trenord e officine Fiorenza

MeteoWeb

Milano, 10 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo svolto un sopralluogo molto interessante che ci ha permesso di toccare con mano la complessità di un?infrastruttura che serve quotidianamente oltre 700mila lombardi. Alcune innovazioni tecnologiche e organizzative che sono state presentate alla Commissione rappresentano un valore aggiunto importante che permetterà a Trenord di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi di mobilità che offre agli utenti”. Così Jonathan Lobati, presidente della commissione regionale Territorio, Infrastrutture e Trasporti, ha commentato la visita svolta oggi alla centrale operativa e alle officine Trenord di Fiorenza insieme all?assessore ai Trasporti Franco Lucente. Erano presenti anche i consiglieri Michela Palestra (Patto Civico) e Carlo Bravo (FdI).

I vertici di Trenord hanno illustrato ai commissari il funzionamento della centrale operativa che governa la circolazione degli oltre 2.200 treni che quotidianamente viaggiano sulla rete regionale e hanno presentato le innovazioni tecnologiche recentemente introdotte nella infrastruttura, in particolare il nuovo sistema di fresatura delle ruote dei treni che riduce di due terzi i tempi di manutenzione dei treni, i sistemi di manutenzione dei nuovi treni entrati recentemente in servizio e il magazzino ricambi computerizzato.

Particolare interesse ha suscitato la prossima introduzione di sistemi di recupero dell?energia in frenata che, unitamente a modalità di guida energy saving, consentiranno di ridurre i consumi del 30%. Sono stati infine illustrate le modalità di comunicazione all?utenza, fondamentali per ridurre i disagi in caso di guasti, scioperi o eventi meteorologici di particolare intensità.

Sono 100.000 gli utenti che hanno scaricato l?app di Trenord e 245.000 quelli che ricevono regolarmente la newsletter aziendale. Nel solo mese di ottobre sono stati 1,1 milioni gli utenti unici al sito e alle app di Trenord. L?azienda sta inoltre valutando di utilizzare anche TikTok per dialogare con l?utenza più giovane che rappresenta una quota significativa degli utilizzatori dei treni regionali.

“Ringrazio l’assessore Lucente -ha aggiunto Lobati- per aver promosso questo momento davvero utile di informazione e i vertici di Trenord per averci messo a disposizione una grande quantità di dati. La Commissione sta monitorando regolarmente l?andamento del servizio ferroviario regionale e oggi abbiamo registrato con piacere gli sforzi dell?azienda per migliorare sia le performance operative che la comunicazione all?utenza, elemento fondamentale per la customer satisfaction”.