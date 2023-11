Lombardia: Sertori, ‘via libera a trasferimento canoni idrici a province e città metropolitana’

MeteoWeb

Milano, 2 nov. (Adnkronos) – La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, ha approvato la quota dei canoni idrici da trasferire nel 2023 alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di piccole derivazioni d’acqua. L’importo trasferito nel corrente anno fa riferimento alle somme introitate nell’anno 2022. La Giunta ha altresì approvato i relativi criteri di riparto tra i diversi territori, condivisi preventivamente con Upl (Unione Province Lombarde).

“Regione – spiega Massimo Sertori – trasferisce nel 2023 alle Province e alla Città Metropolitana di Milano un importo complessivo di 8.950.000 euro, evidenziando che tale importo è il più elevato degli ultimi anni. La ripartizione tiene conto delle particolarità e delle caratteristiche territoriali, nonché dell’attività amministrativa svolta”.

“Risorse importanti – sottolinea l’assessore Sertori – che restano alle province per spese correnti in ragione del 50% delle somme trasferite, mentre la restante quota è destinata a concorrere al finanziamento di misure ed interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale del territorio e delle risorse idriche”.