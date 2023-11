M5S: Conte, ‘vogliamo che giovani siano protagonisti scelte e che non le subiscano’

MeteoWeb

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Tutti parlano di giovani ma chi ci parla e chi ascolta le loro proposte, le loro emergenze? Femminicidi e violenza di genere, precarietà, pace, emergenza climatica. Ne ho parlato poco fa al ‘Network giovani- L’officina del futuro’ con centinaia di giovani che si sono avvicinati al Movimento 5 Stelle e che stanno lavorando a temi e proposte per il cambiamento. Il loro contributo è vitale, è centrale. Vogliamo che ragazze e ragazzi siano protagonisti delle scelte, non che le subiscano restando a guardare mentre qualcuno nega loro il futuro. È per questo che il presente deve tornare nelle loro mani”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.