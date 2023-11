Maltempo Firenze, Nardella: “interrotto un tratto della tramvia per allagamento”

MeteoWeb

Il maltempo delle scorse ore ha provocato disagi anche a Firenze. A causa delle forti piogge cadute nella notte anche a Firenze, “la linea T1.3 della tramvia è interrotta causa allagamento in zona Fortezza da Basso. Le tratte attive sono Villa Costanza-Valfonda e Careggi-Strozzi. Attivati autobus sostitutivi nella tratta Valfonda-Strozzi“. Lo ha comunicato il sindaco di Firenze Dario Nardella sui social.

