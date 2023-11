Maltempo: Morassut (Pd), ‘serve un Land Act’

MeteoWeb

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – ?Ancora un?alluvione. Ancora disastri. Si deve affrontare organicamente la fragilità del territorio italiano. Serve un ?Land Act?, una riforma complessiva di governo del territorio che leghi insieme rigenerazione urbana, politiche abitative e difesa del suolo. Una classe dirigente seria dovrebbe fare questo, non lamentarsi. Né cadere nel ping pong delle responsabilità. E magari affidare ad un?agenzia nazionale, articolata per Regioni, la prevenzione del rischio idrogeologico. Un?Anas della prevenzione idraulica e della difesa del suolo?. Così in una nota il parlamentare del Partito Democratico, Roberto Morassut.