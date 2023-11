MeteoWeb

Roma, 2 nov (Adnkronos) – “Siamo vicini alle popolazioni colpite, un pensiero ai famigliari. Seguiremo da vicino quello che sta accadendo in un evento climatico estremo, particolarmente forte, un ciclone mai visto in Europa. Questo ci spinge ancora di più per mettere in sicurezza il territorio”. Lo ha detto Elly Schlein a Piazzapulita.