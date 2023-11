Maneskin ‘best rock’, vincono due premi a Mtv European Music Awards

MeteoWeb

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – I Maneskin si consacrano migliore rock band europea. Il gruppo romano si è infatti aggiudicato due premi agli Mtv European Music Awards di ieri sera: il prestigioso ‘Best Rock’ e il ‘Best Italian Act’, superando band iconiche come i Metallica, i Red Hot Chili Peppers e i Foo Fighters. Ennesima vittoria per il gruppo formato da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che già qualche settimana fa aveva vinto sempre come ‘Best Rock’ agli Mtv Video Music Award e di cui sta per uscire ‘Rush! (Are U Coming)’, la nuova versione dell’album ‘Rush’ con cinque canzoni inedite. La cerimonia di premiazione, prevista per ieri a Parigi, era stata cancellata per ragioni di sicurezza legati alla guerra tra Israele e Hamas.

La trionfatrice con ben tre riconoscimenti (Best Artist, Best Live e Best Video) è stata Taylor Swift, seguita dai Maneskin con due, mentre Lana Del Rey (Best Alternative), Karol G e Shakira (Best Collaboration), David Guetta (Best Electronic), Nicki Minaj (Best Hip Hop), Jung Kook (Best K-Pop), Anitta (Best Latin), Peso Pluma (Best New), Billie Eilish (Best Pop), Tomorrow X Together (Best Push), Chris Brown (Best R&B) e Jung Kook Featuring Latto (Best Song con ‘Seven’) si sono aggiudicati un premio ciascuno.