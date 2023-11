Manovra: Conte, ‘italiani all’angolo, M5S ascolta Paese che Meloni ignora’**

MeteoWeb

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Nulla per le imprese, nulla per la crescita. Tagli ai Comuni e quindi ai servizi per le famiglie nelle nostre città. Le piccole e medie imprese, gli artigiani vengono lasciati indietro mentre si taglia la spesa sociale, soprattutto in materia sanitaria e a danno delle categorie più fragili della popolazione. Il settore edile, che ha garantito una enorme crescita all’intero Paese, ora abbandonato all?incertezza, mentre aumentano anche le tasse sulla casa e sulle ristrutturazioni. Questa la fotografia della Manovra che resta dopo il dialogo con imprenditori, parti sociali, rappresentanti del mondo dell?edilizia, artigiani, terzo settore ed enti locali che abbiamo incontrato oggi nella sede del Movimento 5 Stelle. Stiamo ascoltando il Paese che Giorgia Meloni non vuole vedere e continueremo a farlo nei prossimi giorni. Faremo di tutto in Parlamento per contrastare gli effetti nefasti di questa legge di bilancio che mette gli italiani in un angolo”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte.