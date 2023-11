Manovra: Gussalli Beretta (Confindustria), ‘impresa non centrale, governo ci supporti’

MeteoWeb

Milano, 10 nov. (Adnkronos) – “Se guardiamo le bozze della Legge di Bilancio, non troviamo granché; solo l’8% è destinato all’industria. Non si può certo di che l’impresa sia centrale nell’impostazione che le è stata data”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta, intervenendo all?assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, in corso a Palazzolo sull’Oglio.

“La cosa più importante che chiediamo al governo -aggiunge Gussalli Beretta- è che ci metta nelle condizioni di affrontare la sfida imprenditoriale quotidiana, supportandola”.

“Servirebbero politiche per innovazione, per il trasferimento tecnologico con una visione chiara su Industria 5.0; la riduzione del costo del lavoro, e dunque del cuneo fiscale, sono senz’altro segnali positivi, ma chiediamo che diventino strutturali”. Del resto, “come si può fare pianificazione a medio e lungo termine con manovre fiscali che hanno durata a termine?”, conclude raccogliendo gli applausi della platea.