Manovra: Ricchiuti (Fdi), ‘proposte Cgil mandano Italia in default’

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – ?A prima lettura sembra una barzelletta scritta da un mediocre comico. Invece è realtà. E non fa ridere. La Cgil ha inviato alla commissione Bilancio del Senato 51 pagine di emendamenti alla manovra del Governo Meloni. Tali modifiche comportano una spesa di 87 miliardi e 32 milioni. A parziale copertura di ciò, ovvero circa 13 miliardi sono indicati tagli alla spesa e maggiori entrate fiscali. Dove trovare quindi gli altri 73 miliardi e 302 milioni? Nella lotta alla evasione. Non è un’invenzione è scritto tutto nero su bianco. Sembra il titolo di un libro: come mandare l’Italia in default. Questa è la credibilità di un sindacato che tutela i lavoratori?. Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile del dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d?Italia.