Meteo: in Lombardia flusso da nord con estesi rinforzi di vento, neve su Alpi settentrionali

MeteoWeb

Milano, 24 nov. (Adnkronos) – Una perturbazione in discesa verso i Balcani porta sull’arco alpino un intenso flusso da nord con estesi rinforzi di vento sulla Lombardia, a tutte le quote, anche molto forti sulle creste di confine. Deboli nevicate sulle Alpi settentrionali. Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica per domenica un’attenuazione delle correnti in quota e rotazione da ovest, lunedì, con aumento dell’umidità già dalla notte e debole pioviggine dal pomeriggio. Tra martedì e mercoledì nuovamente sereno e ventoso.