Migranti: Fazzolari, ‘nessuna Guantanamo, l’Ue non ha obiettato’

MeteoWeb

Roma, 7 nov (Adnkronos) – “Un successo storico. Per la prima volta un Paese terzo rispetto all?Ue aiuterà uno Stato europeo nella gestione dell?immigrazione illegale, accogliendo migranti che arrivano via mare. Risultato ottenuto solo grazie alla credibilità internazionale di Meloni”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari al ‘Corriere della sera’ parlando dell’intesa sui migranti Italia-Albania.

Trasferirli in Albania non è un respingimento? “No, i migranti soccorsi non arriveranno in Italia, saranno portati direttamente in quelle strutture”, spiega. L?opposizione paventa una ‘Guantanamo’. Non è così? “La sinistra contesta qualsiasi misura di contrasto all?immigrazione illegale di massa. È una visione ideologica, ma a oggi il diritto internazionale non prevede l?abolizione dei confini nazionali. Stupisce poi che la sinistra nutra gravi sospetti su un Paese membro del consiglio d?Europa e della Nato, ufficialmente candidato a entrare nell?Ue che peraltro ha un premier socialista, sul quale dubito si possa dire che violi garanzie di diritti umani”, risponde Fazzolari.

L?Ue è d?accordo? “C?è stata interlocuzione”. Ma l?Italia procede da sola. “Sì, ma senza obiezioni da parte della Commissione”.