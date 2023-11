Migranti: Majorino (Pd), ‘a gennaio proposta condivisa su nuova legge quadro’

MeteoWeb

Roma, 8 nov (Adnkronos) – “Serve un grande cambiamento e su questo siamo al lavoro. Questo è l’avvio di un lavoro di squadra per arrivare a presentare a gennaio una proposta di una nuova legge quadro sull’immigrazione come frutto di un percorso condiviso”. Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie e Diritto alla casa del Pd, aprendo l’incontro al Nazareno su una nuova legge sull’accoglienza.

“Crediamo serva un grande cambiamento in Italia e in Europa sulle politiche di migrazione e accoglienza. I fatti di questi mesi e di questi giorni ce lo ricordano ancora di più -ha spiegato Majorino-. Siamo di fronte al fallimento della destra che governa e all’esigenza di un cambiamento radical e netto delle politiche”.