Migranti: Zanella, ’16 mln solo per primo anno costo populismo, inaccettabile no ratifica Camere’

Roma, 20 (Adnkronos) – ?L?accordo tra il Governo italiano e il Governo albanese è partito davvero male, con poca trasparenza, come se il nostro Governo tenesse più all?effetto mediatico di questa iniziativa, ad un piccolo e poco dignitoso coup de theatre, che al suo contenuto che riguarda, invece, aspetti cruciali sul piano giuridico e immigratorio ed anche sul piano politico e dell?etica della responsabilità così come la intende questa maggioranza”. Lo ha detto la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.

“L?aspetto più evidente è il tentativo di ?scaricare? simbolicamente l?umanità persa e ferita dei migranti in un limbo dove la destra può mostrare i muscoli, atteggiandosi a grande potenza imperiale. Impensabile saltare la ratifica del Parlamento: si vuole mettere in dubbi che l?accordo con l?Albania presenta oneri anche consistenti per l?Italia? Ovviamente no, visto che si prevede un esborso, solo per il primo anno, di 16, 5 milioni, che poi è il costo del vostro sovranismo populista. Forse volete così evitare il possibile vaglio di legittimità della Corte costituzionale? Saranno comunque i tribunali, dove la legge ancora vale, a far saltare la legittimità di questo accordo?.