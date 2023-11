Milano: alla Statale nasce ‘Ad alta voce’, aiuta studentesse contro violenza psicologica e fisica

MeteoWeb

Milano, 24 nov.(Adnkronos) – In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, l’Università Statale di Milano lancia uno sportello di ascolto e prevenzione dedicato alle studentesse per intercettare precocemente il possibile disagio all?interno delle relazioni sentimentali, e che si inserisce nell?ambito delle iniziative messe in campo dalla Statale di Milano a supporto del benessere psicologico degli studenti.

Il nuovo servizio, promosso da Marilisa D?Amico, prorettrice delegata a Legalità, Trasparenza e Parità di diritti e da Marina Brambilla, prorettrice delegata ai Servizi per la didattica e agli studenti dell?Università degli Studi di Milano, si chiama ‘Ad alta voce’ ed è stato annunciato questa mattina nel corso dell?evento ‘Violenza di genere e stereotipi-Educare per prevenire, che si è tenuto nell?Aula Magna dell’ateneo in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Per l’occasione è stato anche presentato il questionario ‘Indagine su violenze di genere e comportamenti non corretti a sfondo sessuale nell?ambito dell?Università degli Studi di Milano’ i cui risultati saranno noti all?inizio del 2024.

Lo sportello verrà attivato nell’ambito delle attività di supporto psicologico offerto dell’ateneo che prende in carico circa duemila studenti ogni anno attraverso attività di counseling e orientamento grazie agli accordi stretti dall?Ateneo con realtà territoriali specializzate. ‘Ad alta voce’ si avvarrà inoltre della collaborazione con il centro antiviolenza pubblico SVSeD (Soccorso violenza sessuale e domestica) fondato da Alessandra Kustermann presso la clinica Mangiagalli: in Statale verrà realizzata in un primo momento una rete di ascolto che intercetti precocemente e accolga il disagio di donne coinvolte in relazioni che mostrino tratti manipolatori, ossessivi o di possessività, condizioni troppo spesso minimizzate ma che purtroppo molto frequentemente preludono ad atti di violenza psicologica e fisica, e in un secondo tempo verrà attivato l?orientamento verso il SVSdE.