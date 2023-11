Mo: Blinken, ‘tregua sta producendo risultati, importante che prosegua’

MeteoWeb

Tel Aviv, 30 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo visto ostaggi tornare a casa e riunirsi alle loro famiglie, e questo dovrebbe continuare anche oggi. Ciò ha anche permesso di aumentare gli aiuti umanitari per i cittadini innocenti di Gaza che ne hanno un disperato bisogno. Il processo sta producendo risultati. È importante e speriamo che continui”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Anthony Blinken all’inizio del suo incontro con il presidente israeliano Isaac Herzog.

Blinken ha aggiunto che “attende con impazienza colloqui approfonditi con il governo israeliano sulla via da seguire a Gaza”. Da parte sua, Herzog ha ringraziato i Blinken per “l’enorme lavoro” che gli Stati Uniti stanno svolgendo per favorire il rilascio degli ostaggi, sottolineando che a Gaza sono ancora circa 150 gli ostaggi detenuti.