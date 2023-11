Mo: Cavirani (Lega), ‘grazie a Salvini per piazza pacifica e inclusiva’

MeteoWeb

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Oggi a Milano, con il cuore in Toscana colpita dalle devastazioni del maltempo, abbiamo partecipato ad una bellissima ed importante manifestazione di piazza. Pacifica, inclusiva, libera. Questi sono i valori della civiltà occidentale, di secoli di storia, che nessuno potrà mai toglierci e che nessuno potrà mai calpestare in nome del fanatismo e dell?ideologia assassina. La banalità del male si sconfigge ogni giorno con la testa alta, con il cuore generoso e con il dialogo e anche con la rabbia e l?orgoglio di rivendicare con serenità ciò che siamo. Grazie al nostro segretario federale Matteo Salvini per averci ricordato che solo senza paura possiamo continuare a vivere liberi”. Così in una nota il segretario provinciale della Lega della provincia di Lucca, Riccardo Cavirani.

“La difesa della democrazia, della sicurezza, dei valori giudaico cristiani continueranno incarnare la nostra idea di Europa. L?Europa dei popoli che abbiamo ereditato dai nostri avi e lontana anni luce dal pensiero unico e dai tecnocrati di Bruxelles”, conclude Cavirani.