Mo: Iran, ‘indire referendum tra palestinesi su futuro loro territori’

Teheran, 24 nov. (Adnkronos) – Indire un referendum tra i palestinesi sul futuro dei loro territori è l?unico modo per risolvere la questione palestinese. Lo ha detto il viceministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri Kani all’agenzia di stampa Irna.

“L’unica soluzione alla questione palestinese – ha affermato – è indire un referendum al quale parteciperanno tutti i palestinesi: sia quelli che vivono nei territori occupati sia quelli che li hanno lasciati e vivono in altri paesi. Dovrebbero determinare il proprio destino e scegliere da soli il meccanismo di governo desiderato”.

Il viceministro degli Esteri ha sottolineato che “la soluzione della questione palestinese dovrebbe essere nelle mani degli stessi palestinesi”, i quali “non hanno bisogno di tutori esterni”. “I problemi iniziano quando i non palestinesi vogliono prendere una decisione sulla questione palestinese”, ha aggiunto.