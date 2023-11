Mo: media, ‘tregua non risolverà nulla a lungo termine’

MeteoWeb

Tel Aviv, 21 nov. (Adnkronos) – Il potenziale accordo di tregua è ?ragionevole? e fornirà alcuni vantaggi sia a Israele che ai palestinesi. ?Ma non risolverà nulla? a lungo termine. Lo ha detto l?editorialista di Haaretz Gideon Levy ad Al Jazeera.

?I problemi sono ancora davanti a noi, la guerra è ancora davanti a noi, la sofferenza della maggior parte degli ostaggi è ancora davanti a noi e, soprattutto, la sofferenza del popolo di Gaza è ancora, in ultima analisi, ancora davanti a noi.”

Levy ha detto che la ?fine del gioco? di Israele rimane sconosciuta a Gaza, e si aspetta che la guerra israeliana continui dopo la fine della tregua. ?Niente acqua, né elettricità, né medicine: dove porta tutto ciò? Penso che nessuno abbia una risposta e dobbiamo solo sperare che questo accordo, ora, dia il via a ulteriori accordi che posticiperanno la ripresa dei combattimenti?.