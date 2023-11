Mo: ministro estrema destra Israele, ‘palestinesi emigrino ‘volontariamente”

MeteoWeb

Tel Aviv, 14 nov. (Adnkronos/Dpa) – Il ministro delle Finanze israeliano, di estrema destra, si è espresso a favore della “emigrazione volontaria” dei palestinesi dalla Striscia di Gaza verso altri paesi. “L’emigrazione volontaria e l’assorbimento dei residenti arabi di Gaza da parte dei paesi del mondo è una soluzione umanitaria che metterà fine alla sofferenza sia degli ebrei che degli arabi”, ha scritto Bezalel Smotrich su X.

In una dichiarazione più lunga su Facebook, ha aggiunto che i rifugiati potrebbero essere accolti con “un generoso aiuto finanziario da parte della comunità internazionale, compreso Israele”. Smotrich in passato ha negato l’esistenza del popolo palestinese. All’inizio dell’anno, durante un evento a Parigi, aveva dichiarato: “Non esistono i palestinesi perché non esiste il popolo palestinese”.