Mo: Msf, ‘attacchi al sistema sanitario ormai routine in Cisgiordania’

MeteoWeb

Ramallah, 18 nov. (Adnkronos) – Gli attacchi al personale e alle strutture sanitarie si sono intensificati dal 7 ottobre. Lo ha dichiarato Medici Senza Frontiere (Msf). Ieri, le forze israeliane hanno circondato gli ospedali di Jenin, compreso l?ospedale Khalil Suleiman, gestito da Msf, mentre le forze militari hanno fatto irruzione in un campo profughi della città. I soldati hanno anche impedito alle ambulanze di raggiungere l’ospedale.

?Gli operatori sanitari vengono regolarmente attaccati dall?esercito israeliano mentre le ambulanze non possono muoversi liberamente per raggiungere i feriti e i malati. Questi attacchi devono finire adesso?, ha affermato Renzo Fricke, capo missione di Msf nei territori palestinesi occupati.