Mo: Netanyahu, ‘un cessate il fuoco non significa che la guerra è finita’**

Tel Aviv, 21 nov. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano ha promesso di continuare la guerra contro Hamas, affermando che qualsiasi cessate il fuoco temporaneo per liberare gli ostaggi non significherà la fine dei combattimenti.

“All’esterno si parla insensatamente del fatto che dopo aver restituito i nostri rapiti fermeremo la guerra”, ha detto Netanyahu prima dell’atteso voto del governo. ?Ma voglio chiarire che siamo in guerra, continueremo a essere in guerra, continueremo a essere in guerra finché non raggiungeremo tutti i nostri obiettivi. Distruggeremo Hamas, restituiremo tutti i nostri rapiti e i dispersi e garantiremo che a Gaza non ci sia nessun partito che rappresenti una minaccia per Israele?.