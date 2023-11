Mo: nuovo appello Idf perché residenti nord della Striscia di Gaza fuggano verso sud

MeteoWeb

Tel Aviv, 15 nov. (Adnkronos) – Il portavoce in lingua araba dell?esercito israeliano ha lanciato un altro appello ai residenti palestinesi nel nord della Striscia di Gaza affinché fuggano verso sud, dicendo che è ?per la vostra sicurezza?.

L’Idf ha riferito che il corridoio sarà aperto fino alle 16 di oggi. Ha inoltre annunciato ?una sospensione tattica temporanea delle attività militari durante la giornata?, in un?area limitata di Gaza, tra le 10 e le 14, ?nei quartieri di Al-Salam e Al-Nour nella regione di Jabalia?.