Mo: Nyt, ‘Usa interverrebbero militarmente se Iran e Hezbollah attaccassero Israele’

Washington, 6 nov. (Adnkronos) – L?amministrazione Biden ha chiarito all?Iran e a Hezbollah attraverso i partner regionali che gli Stati Uniti interverranno militarmente se attaccano Israele. Lo scrive il New York Times, secondo cui la visita in Iraq del segretario di Stato americano Antony Blinken è stata l’occasione per mettere in guardia l?Iran dall?attaccare le truppe o gli interessi statunitensi nella regione.

“Era molto importante inviare un messaggio molto chiaro a chiunque potesse cercare di trarre vantaggio dal conflitto a Gaza per minacciare il nostro personale qui o in qualsiasi altra parte della regione: non fatelo”, ha detto Blinken a Baghdad.