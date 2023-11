Mo: Onu, ‘le case di Gaza sistematicamente distrutte, crimine contro umanità’

MeteoWeb

Gaza, 8 nov. (Adnkronos) – Il bombardamento diffuso e sistematico delle abitazioni e delle infrastrutture civili a Gaza costituisce un crimine di guerra e un crimine contro l?umanità. Lo afferma Balakrishnan Rajagopal, relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto all’alloggio, sottolineando che circa il 50% di tutte le unità abitative sono state distrutte o danneggiate durante i raid israeliani durati un mese.

?Condurre le ostilità con la consapevolezza che distruggeranno e danneggeranno sistematicamente abitazioni e infrastrutture civili ? rendendo un?intera città come Gaza City inabitabile per i civili ? è un crimine di guerra?, ha affermato Rajagopal.

Quando tali atti sono ?diretti contro una popolazione civile, costituiscono anche crimini contro l?umanità?, ha sottolineato.