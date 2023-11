MeteoWeb

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – ?In Francia una donna ebrea è stata pugnalata. Una svastica è stata incisa sulla porta di casa sua. Sembrava impossibile ma ormai è un fatto: il cancro dell?antisemitismo ha attecchito nuovamente in Europa. Non poteva esserci ieri, non può esserci oggi alcun tentennamento nel sostegno a Israele e al popolo ebraico?. Così Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.