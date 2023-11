Mo: Putin, ‘Occidente ha innescato escalation del conflitto israelo-palestinese’

MeteoWeb

Mosca, 27 nov. (Adnkronos) – ?Un noto gruppo di Paesi, abituato a dominare gli affari mondiali, non si fermerà davanti a nulla pur di preservare la propria influenza in declino, utilizzando ricatti e tattiche di pressione violenta, sostituendo al contempo il diritto internazionale con una sorta di ordine basato su regole. Una linea politica così destabilizzante ha innescato sia la crisi in Ucraina e sia la tragica escalation del conflitto israelo-palestinese”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso ai partecipanti e agli ospiti del forum internazionale ‘Letture di Primakov’ in corso a Mosca.

“Il tema del forum di quest’anno è piuttosto attuale: ‘Orizzonti della post-globalizzazione’. Chiaramente, il modello di globalizzazione che è stato creato in gran parte dai Paesi occidentali nel perseguimento dei propri interessi è, naturalmente, diventato obsoleto e sta attraversando una crisi profonda. Sta emergendo un nuovo sistema di relazioni internazionali, più giusto e più democratico, che soddisferà meglio le esigenze della maggioranza mondiale”, ha sottolineato Putin.