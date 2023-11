Mo: Qatar, ‘tregua di 4 giorni, ma c’è possibilità che duri di più’

MeteoWeb

Doha, 22 nov. (Adnkronos) – La pausa nei combattimenti durerà quattro giorni, con la possibilità di essere prolungata più a lungo. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri del Qatar, che ha svolto un ruolo chiave di mediazione nei negoziati tra Israele e Hamas, in quello che ha definito ?un accordo per una pausa umanitaria?.

La dichiarazione conferma che l’accordo prevede il rilascio di 50 donne e bambini civili attualmente detenuti a Gaza, in cambio di donne e bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. La dichiarazione non fornisce un numero sul numero di palestinesi che verranno rilasciati, ma sembra indicare che il numero aumenterà man mano che durerà l?accordo di tregua. La pausa consentirà ?un numero maggiore di convogli umanitari e aiuti umanitari, compreso il carburante destinato ai bisogni umanitari?.