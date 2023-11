Mo: Schlein, ‘cessate fuoco per evitare escalation, basta massacro civili’

MeteoWeb

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Chiedere il cessate il fuoco vuol dire darla vinta da Hamas? “Non sono d’accordo su questo. Penso che il cessate il fuoco sia necessario perchè dobbiamo fermare questa strage di civili. Davanti a tutto questo la comunità internazionale deve insistere per un cessate il fuoco umanitario”. Così Elly Schlein in un’intervista a Fanpage.

“Vedo il rischio di un allargamento del conflitto nella regione se non si rispetta il diritto internazionale. Noi continuiamo a insistere per ‘due popoli, due Stati’. Uno di Stato c’è già, l’altro ancora manca perchè c’è stato un colpevole abbandono rispetto alla giusta causa di uno Stato della Palestina”.

“Il cessate il fuoco credo sia necessario per non perdere l’unamità, per salvare i civili, liberare gli ostaggi ed evitare un massacro come quello che stiamo vedendo”.