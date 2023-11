Mo: Schlein, ‘insistere su cessate il fuoco umanitario, niente di umano in bombe sui civili’

MeteoWeb

Roma, 2 nov (Adnkronos) – “Bisogna insistere con più forza per un cessate il fuoco umanitario, bisogna fermare la strage di civili, che pagano il prezzo più alto. Lo chiedono anche gli Stati Uniti. Niente giustifica le bombe a pioggia sui civili, in un fazzoletto di terra. Non c’è niente di umano nel vedere colpite scuole o un capo profughi. Ancora più forte deve essere la richiesta per un cessate il fuoco”. Lo ha detto Elly Schlein, a Piazzapulita, sul conflitto Hamas-Israele.