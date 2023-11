Mo: senatore americano chiede tregua a Gaza a tempo indeterminato

MeteoWeb

Washington, 28 nov. (Adnkronos) – Il senatore Peter Welch è diventato il terzo senatore degli Stati Uniti a chiedere un cessate il fuoco a tempo indeterminato per Gaza, affermando di “sostenere pienamente il diritto di Israele di perseguire coloro che hanno ordinato ed eseguito gli attacchi del 7 ottobre. Ma Israele non deve farlo in un modo che porta a massicce vittime civili e alla distruzione su larga scala delle infrastrutture civili a Gaza. Ciò non farà altro che incitare più nemici contro Israele e gli Stati Uniti”.

Welch ha inoltre sottolineato che il cessate il fuoco deve essere esteso per prevenire ulteriori perdite di vite umane, garantire l’accesso agli aiuti umanitari, continuare i negoziati sul rilascio degli ostaggi e dare un significato pratico alla soluzione a due Stati.