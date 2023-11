Mo: Sudafrica deferisce Israele alla Cpi e potrebbe chiudere ambasciata

MeteoWeb

Pretoria, 16 nov. (Adnkronos) – Il Sudafrica ha presentato un deferimento alla Corte penale internazionale per un’indagine su presunti crimini di guerra commessi da Israele a Gaza. Lo ha reso noto il presidente Cyril Ramaphosa. Nel frattempo, il partito al governo del Paese, l?African National Congress, ha dichiarato che sosterrà una mozione parlamentare che chiede la chiusura dell?ambasciata israeliana in Sudafrica.

La mozione dovrebbe essere discussa oggi e taglierebbe tutti i rapporti diplomatici con Israele fino a quando non accetterà un cessate il fuoco. ?Siamo sconvolti dal modo in cui l?orrore e la tragedia che si stanno svolgendo continuano a peggiorare sempre di più. Penso che il mondo abbia visto abbastanza?, ha detto ieri ad al Jazeera la ministra delle relazioni internazionali e della cooperazione sudafricana Nalendi Pandor.