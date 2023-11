Mo: Turchia, con Egitto e Israele creato gruppo per rimuovere feriti da Gaza

MeteoWeb

Ankara, 10 nov. (Adnkronos) – Turchia, Egitto e Israele hanno creato un gruppo di coordinamento per rimuovere i feriti dalla Striscia di Gaza. Lo ha riferito su X il ministro della Sanità turco Fahrettin Koca, affermando che ?nell?ambito degli sforzi diplomatici per allontanare i pazienti dalla Striscia di Gaza, è stato stabilito un contatto con il Ministero della Sanità israeliano ed è stato creato un gruppo di coordinamento sulle questioni sanitarie tra Turchia, Egitto e Israele?.

Il ministro ha ricordato che ieri ha avuto colloqui con il suo omologo egiziano per il trasporto dei malati di cancro dall’ospedale dell’amicizia turco-palestinese di Gaza agli ospedali egiziani di Sheikh Zuweida e Al-Arish attraverso il checkpoint di Rafah. “Il personale medico turco, insieme ai colleghi egiziani, curerà i pazienti provenienti da Gaza. Nella seconda fase, si prevede di inviare quei pazienti le cui condizioni lo consentano, in aereo”, ha aggiunto il ministro. Si prevede che migliaia di malati e feriti verranno portati fuori dall’enclave attraverso il valico di Rafah.