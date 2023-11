MeteoWeb

Mosca, 22 nov. (Adnkronos) – “Mosca accoglie con favore l’accordo tra Israele e Hamas su una pausa umanitaria di quattro giorni. Questo è ciò che la Russia chiede dall’inizio dell’escalation del conflitto”. Lo ha detto alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, lodando in particolare gli sforzi del Qatar per mettere in pratica l’appello globale alla de-escalation.