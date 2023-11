Montagna: passano notte in quota e neve li blocca a Castione Presolana, salvi due ragazzi

MeteoWeb

Milano, 3 nov.(Adnkronos) – Sono andati in gita Castione della Presolana, hanno deciso di trascorrere la notte in quota, ma stamattina al risveglio li sorpresi la neve. Due ragazzi sono stati portati in salvo dagli uomini del soccorso alpino.

La nevicata delle ultime ore aveva ricoperto il terreno con circa mezzo metro di neve e i due ragazzi non erano attrezzati per scendere in sicurezza, così chiesto aiuto e la centrale ha attivato la delegazione orobica del soccorso alpino. Una squadra è partita dal centro operativo di Clusone, raggiungendo i due escursionisti.

Sul posto anche l?elisoccorso di Bergamo di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha trasportato i ragazzi al Donico, dove avevano parcheggiato la loro auto. L?intervento si è concluso nel primo pomeriggio di oggi, con il rientro delle squadre.