Mutui: Conte, ‘a palazzo Chigi il mondo gira alla rovescia’

Roma, 17 nov (Adnkronos) – “Mezzo milione di famiglie usano più della metà dello stipendio per pagare la rata del mutuo che schizza alle stelle. Nel frattempo le banche collezionano extraprofitti miliardari. E il Governo Meloni che fa? Nuove tasse per le famiglie e una tassa “facoltativa” per le banche, che ovviamente con l’assist di Giorgia Meloni decidono di non pagarla. A Palazzo Chigi il mondo gira alla rovescia”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte.