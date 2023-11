Nessun effetto respiratorio dal passaggio dal fumo al vaping: l’analisi su 36 studi

MeteoWeb

“Il passaggio dal fumo agli strumenti senza combustione può rappresentare una valida soluzione nelle strategie di riduzione del danno. Per coloro che cercano l’obiettivo finale di una completa cessazione dalla nicotina, ma che non sono in grado di smettere da soli, l’uso di prodotti a rischio ridotto può migliorare le condizioni di salute riducendo al tempo stesso i danni causati dal fumo. Tuttavia, al fine di fornire alle persone che fumano dati scientifici rilevanti e affidabili, è essenziale valutare quali sono gli effetti sulla salute del passaggio al vaping,” spiega in una nota il CoEHAR, Centro di Eccellenza Internazionale per la Ricerca sulla Riduzione del Danno da Fumo.

Il team del progetto di ricerca “In Silico Science” del CoEHAR, guidato dalla dott.ssa Renée O’Leary, ha stabilito nuovi standard per un’efficace revisione della letteratura scientifica. In un nuovo lavoro, “Respiratory health effects of e-cigarette substitution for tobacco cigarettes: a systematic review”, i ricercatori hanno analizzato 16 studi da 20 pubblicazioni: la maggior parte degli studi “non ha mostrato differenze nei parametri respiratori. Ciò indica che la sostituzione del fumo con sistemi elettronici di somministrazione di nicotina probabilmente non comporta ulteriori danni alla salute respiratoria“, evidenzia il CoEHAR.

“Abbiamo condotto – ha spiegato la dott.ssa O’Leary – una sintesi tabellare in base al disegno dello studio, alla popolazione, alle misurazioni dei test e ai bias. Non sono state riportate differenze significative in 43 test tra l’uso della sigaretta elettronica e l’uso delle sigarette convenzionali”.

La revisione ha incluso 5 studi provenienti dalla Grecia, 4 dal Regno Unito, 3 dagli Stati Uniti, 2 dall’Italia e 1 ciascuno dal Belgio e dall’Ungheria. I partecipanti avevano un’età compresa tra 18 e 73 anni, di cui 1.357 partecipanti che fumavano. 6 studi includevano partecipanti con asma o BPCO. 9 studi hanno presentato dati di follow-up che vanno da 5 giorni a 5 anni e hanno riscontrato miglioramenti in alcuni test di funzionalità polmonare. Per i partecipanti senza malattie respiratorie, gli studi non hanno mostrato un peggioramento clinicamente significativo della funzione polmonare con l’uso di elettroniche. 4 studi acuti e 5 a breve termine non hanno registrato cambiamenti nei partecipanti sani che utilizzavano elettroniche.

“Uno dei problemi riscontrati durante la nostra valutazione è che molti studi non erano di durata sufficiente per osservare eventuali effetti dannosi o positivi proprio perchè questi potrebbero richiedere tempo per manifestarsi. Una riduzione dei sintomi può richiedere anche più tempo per i pazienti con malattie respiratorie specifiche. Abbiamo urgentemente bisogno di studi a lungo termine e, soprattutto, di disegni di ricerca di buona qualità,” ha aggiunto O’Leary.

I ricercatori hanno osservato una qualità generale bassa degli studi inclusi nella revisione, con dieci studi su sedici classificati ad alto rischio di bias.