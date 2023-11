Nuoto: Cdm fondo, Paltrinieri guida gli azzurri a Funchal

MeteoWeb

Roma, 30 nov. – (Adnkronos) – Gli azzurri del nuoto di fondo, capitanati da Gregorio Paltrinieri, che martedì scorso agli Assoluti Open Frecciarossa a Riccone ha staccato il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 nei 1500 stile libero, sono in partenza per Funchal, in Portogallo, dove sono attesi dalla tappa conclusiva della Coppa del mondo di nuoto in acque libere 2023. Inizialmente prevista a Eilat, in Israele, la manifestazione è stata trasferita nella capitale dell’arcipelago di Madeira del Portogallo. Le gare individuali di 10 chilometri maschile e femminile sono in programma sabato 2 dicembre rispettivamente alle ore 10.00 e 13.30 locali (le 11.00 e 14.30 italiane) e la staffetta mista è prevista domenica 3 dicembre.

I convocati sono Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli) e Arianna Bridi (Esercito/Trento Nuoto). Nello staff, con il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo, i tecnici Fabrizio Antonelli, Massimiliano Lombardi, Giovanni Pistelli, Roberto Baldassarre e Ivan Sacchi, il fisioterapista Giuseppe Iuvaro e il medico Sergio Crescenzi.