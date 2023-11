Open Arms: Salvini non viene in udienza ma difesa non chiederà rinvio processo**

MeteoWeb

Palermo, 24 nov. (Adnkronos) – Il vicepremier Matteo Salvini non sarà presente oggi all’udienza del processo Open Arms che vede il ministro delle Infrastruttire imputato per sequestor di persona e rifiuto di atti di ufficio per avere negato, da ministro dell’Interno, nell?agosto 2019 l?autorizzazione a far sbarcare dalla nave ong Open Arms 147 immigrati. In aula c’è l’avvocata Giulia Bongiorno, la sua legale, che a quanto apprende l’Adnkronos non dovrebbe chiedere il rinvio dell’udienza per l’assenza del ministro, impegnato per motivi istituzionali.