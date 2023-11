MeteoWeb

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “C’era voglia di scendere in piazza e di dire che non è vero che non c’è nessuna alternativa. Paura di non riempirla? Noi siamo un partito che vuole andare al governo, non abbiamo paura di andare in piazza”. Così Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd, a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.